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Новости 27 февраля, 23:21

Координатора "Весны" арестовали на 25 суток за пост об антивоенной акции

фото ЗакС политика Координатора "Весны" арестовали на 25 суток за пост об антивоенной акции

Куйбышевский районный суд Петербурга вечером 27 февраля назначил административный арест федеральному координатору движения "Весна" Богдану Литвину, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Литвина отправили в изолятор на 25 суток за размещение поста "ВКонтакте" с призывом выйти 25 февраля на акцию против действий российских войск на Украине. Его привлекли к ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Проект "Апология", защищавший Литвина в суде, уточнил, что пост был размещен в группе "Весны". Сам активист заявил, что ничего не размещал.

В апреле 2021 года координатора "Весны" уже привлекали к ответственности по статье 20.2. Поскольку с тех пор прошло менее года, правонарушение расценили как повторное. 

Напомним, противники боевых действий на территории Украины собирались у Гостиного двора в Петербурга каждый вечер с 24 по 27 февраля. Ежедневно полиция задерживала участников мероприятий. 


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