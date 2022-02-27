Координатора "Весны" арестовали на 25 суток за пост об антивоенной акции

Куйбышевский районный суд Петербурга вечером 27 февраля назначил административный арест федеральному координатору движения "Весна" Богдану Литвину, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Литвина отправили в изолятор на 25 суток за размещение поста "ВКонтакте" с призывом выйти 25 февраля на акцию против действий российских войск на Украине. Его привлекли к ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).
Проект "Апология", защищавший Литвина в суде, уточнил, что пост был размещен в группе "Весны". Сам активист заявил, что ничего не размещал.
В апреле 2021 года координатора "Весны" уже привлекали к ответственности по статье 20.2. Поскольку с тех пор прошло менее года, правонарушение расценили как повторное.
Напомним, противники боевых действий на территории Украины собирались у Гостиного двора в Петербурга каждый вечер с 24 по 27 февраля. Ежедневно полиция задерживала участников мероприятий.