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Володин призвал отказаться от государственных грантов деятелей культуры, осудивших спецоперацию на Украине

фото ЗакС политика Володин призвал отказаться от государственных грантов деятелей культуры, осудивших спецоперацию на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посвятил текст, полный упреков, критикам российских военных действий на Украине. Прежде всего политик дал понять, что таковые россияне — в подавляющем меньшинстве. Остановился Володин только на двух категориях граждан, каждая из которых, по его наблюдениям, отличается благополучием. Во-первых, заметил он, критику себе активно позволяют дети богатых россиян. родившиеся "с золотой ложкой во рту" и преимущественно живущие за рубежом.

"Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на её благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Во-вторых, Володин сфокусировался на речах представителей творческой интеллигенции и иных деятелей культуры, среди которых тоже наблюдается множество несогласных. Володин считает, что они не объективны в своих оценках и годами не замечали лишения, которые переносились жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов. Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовёшь. Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях", - заявил автор поста.

Отметим, что накануне военные действия России в соседнем государстве осудил коллега Володина по федеральному парламенту Вячеслав Мархаев. До него из медийных персон это сделали Юрий Дудь, Чулпан Хаматова, Борис Гребенщиков, Моргенштерн и многие другие. Кроме того, с эфира сняли популярную программу "Вечерний Ургант": позиция ведущего Ивана Урганта по сегодняшним украинским событиям разошлась с позицией руководства Первого канала.


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