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Новости 10:57

Мурманская область стала еще одним регионом, готовым принять беженцев с Донбасса

фото ЗакС политика Мурманская область стала еще одним регионом, готовым принять беженцев с Донбасса

Правительство Мурманской области готово создать условия для размещения жителей Донбасса, в условиях военного напряжения решивших покинуть свои дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

"На сегодняшний день мы можем разместить более 440 человек, обеспечить их питанием, организовать необходимое обучение, предоставить социальную поддержку. При необходимости подготовим условия ещё на 300 человек", - сообщил чиновник.

Для приема гостей в области развернули 16 специальных пунктов.

Ранее в списке регионов, готовых принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, оказалась Ленинградская область. Правда, в назначенный день поезд с беженцами в пункт назначения так и не отправился.

Напомним, что об эвакуации мирного населения из двух самопровозглашенных республик было объявлено 18 февраля. Спустя еще три дня Россия признала их независимость, а 24 февраля под предлогом защиты русскоязычного населения на Украину был введен ограниченный военный контингент.


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