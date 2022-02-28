Саратовского коммуниста Бондаренко лишили депутатского мандата

На очередном заседании Саратовской областной думы депутаты большинством голосов лишили мандата Николая Бoндаренкo, избранного от КПРФ и известного своими эксцентричными политическими акциями.

Основанием для его исключения из рядов народных избранников стала монетизация на YouTube-канале Бондаренко, передает издание Znak.com. Депутат, произнося последнее слово, выразил уверенность в исключительно политической подоплеке этого решения.

"Я пришёл, чтобы использовать парламент как трибуну. За это вы лишаете меня мандата! <…> Моя совесть чиста — за 5 лет я не проголосовал ни за один поганый закон, ни за одну грабительскую инициативу", - заявил коммунист.

По словам Бoндаренкo, для него самое удручающее не лишение "корочки", а то, что в его лице утратит представительство значительная часть населения.

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Николая Бондаренко