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Новости 11:30

Саратовского коммуниста Бондаренко лишили депутатского мандата

фото ЗакС политика Саратовского коммуниста Бондаренко лишили депутатского мандата

На очередном заседании Саратовской областной думы депутаты большинством голосов лишили мандата Николая Бoндаренкo, избранного от КПРФ и известного своими эксцентричными политическими акциями. 

Основанием для его исключения из рядов народных избранников стала монетизация на YouTube-канале Бондаренко, передает издание Znak.com. Депутат, произнося последнее слово, выразил уверенность в исключительно политической подоплеке этого решения.

"Я пришёл, чтобы использовать парламент как трибуну. За это вы лишаете меня мандата! <…> Моя совесть чиста — за 5 лет я не проголосовал ни за один поганый закон, ни за одну грабительскую инициативу", - заявил коммунист.

По словам Бoндаренкo, для него самое удручающее не лишение "корочки", а то, что в его лице утратит представительство значительная часть населения.

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Николая Бондаренко


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