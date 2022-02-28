ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:24

Институт "Стрелка" приостановил работу из-за событий на Украине

фото ЗакС политика Институт "Стрелка" приостановил работу из-за событий на Украине

О приостановке своей деятельности на неопределенный срок объявил институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Об этом было объявлено в понедельник, 28 февраля.

"Мы считаем недопустимым продолжать привычную деятельность, пока в Украине идут боевые действия и гибнут люди. С момента основания Института наша работа была посвящена городам, их развитию и формированию их будущего. Мы продолжаем верить в эту миссию, но прямо сейчас для продуктивного разговора о будущем необходим мир", - говорится в заявлении коллектива "Стрелки".

Единственной по-настоящему важной задачей в институте назвали  поиск диалога и прекращение боевых действий. 

Напомним, российские войска ведут боевые действия на территории Украины с 24 февраля.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама