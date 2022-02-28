Институт "Стрелка" приостановил работу из-за событий на Украине

О приостановке своей деятельности на неопределенный срок объявил институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Об этом было объявлено в понедельник, 28 февраля.

"Мы считаем недопустимым продолжать привычную деятельность, пока в Украине идут боевые действия и гибнут люди. С момента основания Института наша работа была посвящена городам, их развитию и формированию их будущего. Мы продолжаем верить в эту миссию, но прямо сейчас для продуктивного разговора о будущем необходим мир", - говорится в заявлении коллектива "Стрелки".

Единственной по-настоящему важной задачей в институте назвали поиск диалога и прекращение боевых действий.

Напомним, российские войска ведут боевые действия на территории Украины с 24 февраля.