Националисты призвали уничтожать антивоенную агитацию

Русские националисты, поддерживающие действия российских войск на Украине, призвали срывать стикеры и листовки с лозунгом "Нет войне". Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале оргкомитета марша солидарности народа и армии.

"Призываем всех читателей очистить русские города от пацифистского мусора. Место вражеской пропаганды в урне!" - говорится в заявлении.

Напомним, марши солидарности народа и армии планируют провести в Москве и Петербурге. С этой инициативой выступил ряд националистических проектов, таких как издание "Спутник и погром", издательство "Чёрная сотня", общество "Память" и книжные магазины "Листва". Их поддержали медиаресурсы ополченцев ДНР и ЛНР, а также ветеранов частных военных компаний.