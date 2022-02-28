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Новости 12:49

Националисты призвали уничтожать антивоенную агитацию

фото ЗакС политика Националисты призвали уничтожать антивоенную агитацию

Русские националисты, поддерживающие действия российских войск на Украине, призвали срывать стикеры и листовки с лозунгом "Нет войне". Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале оргкомитета марша солидарности народа и армии.

"Призываем всех читателей очистить русские города от пацифистского мусора. Место вражеской пропаганды в урне!" - говорится в заявлении.

Напомним, марши солидарности народа и армии планируют провести в Москве и Петербурге. С этой инициативой выступил ряд националистических проектов, таких как издание "Спутник и погром", издательство "Чёрная сотня", общество "Память" и книжные магазины "Листва". Их поддержали медиаресурсы ополченцев ДНР и ЛНР, а также ветеранов частных военных компаний.


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