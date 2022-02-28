Застрявшие в Венгрии из-за санкций россияне жалуются на бездействие МИД

В Венгрии оказалась де-факто заблокированной группа туристов из Екатеринбурга и Челябинска, потерявшая возможность вернуться в Россию из-за последних мер Евросоюза, которые явились ответом на украинскую спецоперацию РФ. Об этом пишет издание Znak.com.

"Когда закрыли воздушное пространство, нас пообещали вывезти 27 февраля. Рейс сначала назначили на утро, потом перенесли на вечер. Но вечером сказали: рейс отменен на неопределенное время, идите в консульство и узнавайте подробности там", - рассказал один из застрявших за рубежом туристов.

По его словам, россиянам также посоветовали зарегистрироваться в мобильном приложении МИД, однако у большинства не получилось этого сделать в том числе из-за сбоев в самом приложении. Теперь чиновники советуют соотечественникам, оказавшимся в тяжелом положении и тратящим последние деньги, следить за Telegram-каналом МИД. О более действенной помощи и возможных сроках ее предоставления россиян, со слов пострадавших от санкций туристов, пока не информируют.

"Сегодня пришли к консульству, а там украинские протестанты, и мы стоим с протянутой рукой. Нам даже банальные сухпайки не предложили. Карточки частично не работают. Apple Pay отключился, некоторые обменники не принимают рубли", - дополнил свои впечатления путешественник из Челябинска.

Напомним, что на четвертый день военных действий РФ на Украине страны Евросоюза договорились о полном запрете для самолетов российских авиакомпаний пролетать над своей территорией и приземляться на ней. "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Победа" уже объявили об автоматическом возврате авиабилетов в европейские страны всем купившим их клиентам.