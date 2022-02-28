БелТА: В Гомельской области стартуют официальные российско-украинские переговоры

Посвященные военным действиям РФ на Украине переговоры с участием официальных лиц с двух сторон начались в эти минуты в Гомельской области, о чем сообщил телеканал ОНТ и агентство БелТА. Точно место встречи двух делегаций не называется из соображений безопасности, указывается только, что речь идет о близком к украинской границе участке белорусской территории.

От Украины, как пишет "Новая газета", в переговорном процессе участвуют лидер фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Тем временем, РИА "Новости" утверждает, что переговоры еще не начались.

Напомним, что на второй день спецоперации стороны не смогли договориться о месте проведения переговоров, после чего президент Владимир Путин обозвал украинское руководство "шайкой наркоманов и неонацистов" и велел продолжить военные действия.