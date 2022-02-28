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Новости 14:11

Петербуржцев, устанавливавших табличку "Последнего адреса", задержали из-за украинской символики

фото ЗакС политика Петербуржцев, устанавливавших табличку "Последнего адреса", задержали из-за украинской символики

Представители проекта "Последний адрес" собрались 27 февраля на Петроградской стороне с тем, чтобы установить на доме одного из репрессированных ленинградцев мемориальную доску. Однако церемонию омрачил визит полиции, которая приехала по жалобе одного из жильцов, заявившего, что его задокументированное согласие на установку таблички сфальсифицировали. Об этом рассказала на своей странице в Facebook участница акции Марина Демиденко. 

Правоохранители, составив на собравшихся протоколы о нарушении антиковидного законодательства, заметили у двоих из них украинскую символику. В связи с этим силовики решили забрать Наталью Шкуренок и Михаила Пушницкого в участок, где продержали, со слов первой, более трех часов.

"Мы дождались копий [протоколов], и услышали на выходе от участкового - "А вы думаете, нам все это надо? Нам тоже не нужна война!", - изложила дальнейшие события задержанная журналистка Наталья Шкуренок.

Напомним, что против начавшихся 24 февраля военных действий на Украине петербуржцы протестовали у Гостиного двора четыре вечера подряд. Подробнее о последней акции читайте в материале ЗАКС.Ру.


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