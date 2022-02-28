ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:50

Власти Петербурга отказали "Яблоку" в проведении антивоенного митинга

фото ЗакС политика Власти Петербурга отказали "Яблоку" в проведении антивоенного митинга

Администрация Калининского района Петербурга отказалась согласовать митинг за мир 2 марта на площади Ленина, сообщил ЗАКС.Ру со-организатор акции и депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Заявку на проведение митинга он подавал вместе со своими однопартийцами. По словам Вишневского, в администрации сослались на антикоронавирусное постановление, которое запрещает проведение публичных мероприятий в пандемию.

- Сам по себе этот запрет публичного мероприятия мы считаем незаконным и противоречащим принципам, которые установлены, в том числе, и международными документами о том, что у граждан должна оставаться возможность публично выразить несогласие с действиями властей, даже в условиях эпидемии, - сказал депутат.

Он добавил, что сегодня оргкомитет митинга обсудит полученный отказ и дальнейшие действия. 

Напомним, с 24 февраля Россия ведет на Украине "специальную военную операцию", как ее требуют называть российские власти. С того же дня ежедневно в разных городах мира, в том числе Петербурге, проходят антивоенные акции протеста. В городе на Неве на такой акции 27 февраля задержали больше тысячи человек. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама