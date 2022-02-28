Власти Петербурга отказали "Яблоку" в проведении антивоенного митинга

Администрация Калининского района Петербурга отказалась согласовать митинг за мир 2 марта на площади Ленина, сообщил ЗАКС.Ру со-организатор акции и депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Заявку на проведение митинга он подавал вместе со своими однопартийцами. По словам Вишневского, в администрации сослались на антикоронавирусное постановление, которое запрещает проведение публичных мероприятий в пандемию.

- Сам по себе этот запрет публичного мероприятия мы считаем незаконным и противоречащим принципам, которые установлены, в том числе, и международными документами о том, что у граждан должна оставаться возможность публично выразить несогласие с действиями властей, даже в условиях эпидемии, - сказал депутат.

Он добавил, что сегодня оргкомитет митинга обсудит полученный отказ и дальнейшие действия.

Напомним, с 24 февраля Россия ведет на Украине "специальную военную операцию", как ее требуют называть российские власти. С того же дня ежедневно в разных городах мира, в том числе Петербурге, проходят антивоенные акции протеста. В городе на Неве на такой акции 27 февраля задержали больше тысячи человек.

София Саттарова