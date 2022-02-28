Минобороны перевело "Ядерную триаду" в особый режим несения службы

Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флотов, а также Дальняя авиация перешли в режим дежурства усиленным составом, доложил 28 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу. Заявление прозвучало в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщили в военном ведомстве.

Накануне Путин распорядился перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Свое решение он объяснил "недружественными действиями" и "агрессивными высказываниями" руководства стран Запада в адрес России.