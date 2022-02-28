Даниил Кен получил 15 суток за акцию у Гостиного двора

Суд назначил арест на 15 суток главе "Альянса учителей" Даниилу Кену, задержанному 27 февраля на антивоенной акции в Петербурге. Об этом активист сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"15 суток", — лаконично поведал задержанный.

Кена задержали одним из первых на воскресной акции у Гостиного двора. По словам присутствовавшего на месте корреспондента ЗАКС.Ру, активист стоял в толпе, откуда его выдернули и увели в автозак.

Ранее Куйбышевский районный суд назначил девять суток ареста активисту движения "Весна" Евгению Затееву, обвиненному в организации антивоенного митинга 27 февраля без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП).

Более подробно читайте о протестах 27 февраля в Петербурге в материале ЗАКС.Ру.