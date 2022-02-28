Дудь призвал российскую элиту повлиять на Путина в связи с событиями на Украине

Российский блогер Юрий Дудь высказался 28 февраля в своем Telegram-канале о действиях российской власти в связи со "специальной военной операцией" на Украине. В опубликованном посте он призвал российских чиновников и бизнесменов повлиять на президента Владимира Путина, чтобы тот прекратил продолжающийся конфликт.

"Всем им — от Ротенбергов до Тимченко, от Чемезова до Грефа, от Абрамовича до Мордашова, от Кудрина до Эрнста — хочется напомнить одно: человеческое достоинство сейчас — не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов. Достоинство — в том, чтобы высказать вашему начальнику свою позицию (а у многих из вас она много где совпадает с моей) и объяснить ему, что за катастрофа происходит прямо сейчас", — написал блогер и добавил, что "эта война должна быть немедленно закончена".

Помимо этого, Дудь указал на то, что "власть сакрализировала праздник Дня Победы <....>, но уже четыре дня скручивает и отправляет под административный арест людей, которые выходят на митинг с плакатами "Нет войне"". Также он отметил, что Путин, назвавший в сентябре 2021 года бедность "главным врагом России", "торпедировал экономику нашей страны и обрек значительную часть населения не на бедность, а на нищету".

Ранее Дудь раскритиковал решение российских властей о признании ЛНР и ДНР, заявив: "Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал". После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина потребовала проверить блогера на получение финансирования из-за рубежа и признать его иноагентом, если это подтвердится.

Фото: Telegram-канал Юрия Дудя