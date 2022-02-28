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Новости 16:08

В Смольном сообщили о технических проблемах со своим сайтом

фото ЗакС политика В Смольном сообщили о технических проблемах со своим сайтом

Сайт правительства Петербурга в понедельник, 28 февраля, перестал открываться. 

- Пока мы говорим о технических проблемах, - объяснила ЗАКС.Ру пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина.

Несколькими днями ранее телеканал "78" со ссылкой на закрытые источники сообщал о серьезной DDos-атаке на сайт Смольного.

О DDos-атаке на свой сайт говорили в "Единой России".  Возникали проблемы с доступом на страницы ФСБ и крупных российских медиа.

Ранее группа хакеров Annonymus объявила, что "официально объявила кибервойну правительству России". 


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