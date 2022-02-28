"Почта России" уведомила об увеличении сроков доставки

Сроки доставки посылок и писем по некоторым направлениям увеличатся из-за прекращения авиаперелетов, сообщили в "Почте России". По этой причине доставлять отправления частично придется наземным транспортом.

"Сроки доставки международных отправлений точно будут увеличены, при закрытом небе это неизбежно, — признали в государственной компании. — Если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, мы будем временно приостанавливать прием отправлений".

В настоящее время госкомпания ведет переговоры с почтами соседних стран для подключения авиадоставки в максимальной близости от границы России, заявили в пресс-службе. В настоящее время не принимаются отправления на территорию Украины, Молдавии и Кипра.

"Внутри России наши логистические каналы работают стабильно: там, где это было необходимо, мы перестроили маршруты, заменив авиаперевозки наземными, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуационные пути доставки минимально увеличивали время почтовых грузов в пути", — заверили в "Почте России".

Ранее стало известно о полном закрытии неба над Евросоюзом для российских самолетов.

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