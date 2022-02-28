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Муниципал 18:05

МО № 72 отменил празднование Масленицы из-за военных действий на Украине

фото ЗакС политика МО № 72 отменил празднование Масленицы из-за военных действий на Украине

Муниципальное образование № 72 не станет проводить масленичные гуляния этой весной, сообщил ЗАКС.Ру глава округа Павел Швец. Решение принято из-за "специальной военной операции" на территории Украины. Мероприятие должно было состоятся 6 марта. 

- Мы считаем, в связи с военными действиями недопустимо сейчас какие-то празднования устраивать. Мирные люди гибнут, наши граждане. Я думаю, это совершенно несвоевременно. Поэтому приняли решение мероприятие отменить, - сказал Швец. 

Он добавил, что округ, вероятно, проведет в будущем другое мероприятие под другим названием, чтобы избежать убытков для исполнителя. Контракт с поставщиком ООО "Балтийский проект" на 456 тысяч рублей подписали в середине февраля. 

Согласно документации к аукциону, муниципалы планировали провести концертную программу с раздачей блинов, а также с традиционными масленичными забавами и мастер-классами. 

Напомним, 24 февраля российские войска начали "спецоперацию" на Украине. Власти утверждают, что цель военных - избавить соседнюю страну от неких националистов и наркоманов. Они, по мнению президента России Владимира Путина, взяли народ Украины в заложники. С момента начала "спецоперации" в России ежедневно проходят антивоенные акции протеста. На последней встрече, которая прошла в центре Петербурга в воскресенье, полиция задержала более тысячи человек. 

Константин Леньков


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