МО № 72 отменил празднование Масленицы из-за военных действий на Украине

Муниципальное образование № 72 не станет проводить масленичные гуляния этой весной, сообщил ЗАКС.Ру глава округа Павел Швец. Решение принято из-за "специальной военной операции" на территории Украины. Мероприятие должно было состоятся 6 марта.

- Мы считаем, в связи с военными действиями недопустимо сейчас какие-то празднования устраивать. Мирные люди гибнут, наши граждане. Я думаю, это совершенно несвоевременно. Поэтому приняли решение мероприятие отменить, - сказал Швец.

Он добавил, что округ, вероятно, проведет в будущем другое мероприятие под другим названием, чтобы избежать убытков для исполнителя. Контракт с поставщиком ООО "Балтийский проект" на 456 тысяч рублей подписали в середине февраля.

Согласно документации к аукциону, муниципалы планировали провести концертную программу с раздачей блинов, а также с традиционными масленичными забавами и мастер-классами.

Напомним, 24 февраля российские войска начали "спецоперацию" на Украине. Власти утверждают, что цель военных - избавить соседнюю страну от неких националистов и наркоманов. Они, по мнению президента России Владимира Путина, взяли народ Украины в заложники. С момента начала "спецоперации" в России ежедневно проходят антивоенные акции протеста. На последней встрече, которая прошла в центре Петербурга в воскресенье, полиция задержала более тысячи человек.

Константин Леньков