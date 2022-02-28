Переговоры между Россией и Украиной завершены

Первый раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Гомельской области Белоруссии завершены, сообщило 28 февраля РИА "Новости". Стороны удаляются в свои столицы для консультаций перед второй встречей.

"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Для того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультации в свои столицы", — сообщил журналистам советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, также делегации обсудили возможность провести второй раунд переговоров, "на которых эти темы получат конкретную практику развития".

Второй раунд должен состояться на польско-белорусской границе, уточнил глава российской делегации Владимир Мединский. По его утверждению, стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Новая встреча должна случиться в ближайшие дни.

Напомним, "специальная военная операция" России на Украине продолжается с утра 24 февраля. За это время российские власти успели назвать украинское руководство "шайкой наркоманов и неонацистов", а заодно призвали украинских военных к госперевороту.