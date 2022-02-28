Полиция начала задерживать участников антивоенной акции на Сенатской площади

Вечером 28 февраля на Сенатскую площадь пришло около 150 петербуржцев, желающих выразить свой протест против "специальной военной операции" на территории Украины, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Собравшиеся встали в сцепку. Полиция предупредила участников встречи о том, что мероприятие не было согласованно с властями. Затем начались задержания. По словам корреспондента ЗАКС.Ру, в автозак уже отправились не менее 20 человек.

Силовики окружили собравшихся на площади граждан и по очереди уводят их в транспорт для задержанных. Люди скандируют "Нет войне".

На набережной неподалёку стоит несколько полицейских автомобилей и грузовик Росгвардии.











В соцсетях ранее сообщали, что у станции метро "Гостиный двор" вечером 28 февраля также задержали несколько человек.

Напомним, в России с 24 февраля ежедневно проходят акции проста против российской агрессии в отношении Украины. Накануне, в воскресенье на митинге задержали более тысячи протестующих.

Константин Леньков