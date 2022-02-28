Бывшего мундепа Каруличеву задержали за антивоенный пикет

Экс-депутат МО "Нарвский округ", юристка Анна Каруличева вечером 28 февраля попала в 31 отдел полиции за одиночный пикет у станции метро "Нарвская". Об этом она сама сообщила ЗАКС.Ру.

Полицейские подошли к Каруличевой, когда она стояла с антивоенным плакатом.

- Я думаю, что простояла в пикете около получаса. Многие люди [акцию] одобряли, другие, наоборот, меня называли дурой, говорили, что мне заняться нечем. Полицейские, в принципе, тоже против войны, но считают, что мы мешаем им работать, - рассказала Каруличева.

Напомним, накануне на акциях против войны в Петербурге за день задержали порядка 1055 человек, оценил проект ОВД-Инфо (внесен в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов). Почти половина из них - девушки. Это наиболее массовые задержания в городе за год.