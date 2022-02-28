Глава СПЧ допустил возможность блокировки Facebook на время спецоперации на Украине

Позиция Facebook касательно так называемой "специальной военной операции" на Украине является пристрастной, заявил 28 февраля глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Официальный правозащитник высказался о возможности временной блокировки соцсети, если та не пересмотрит свои взгляды.

Свои взгляды на политику Facebook Фадеев изложил в беседе в ТАСС. По словам главы СПЧ, американская соцсеть "блокирует аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы", а также демонстрирует в ленте "значительное число платных, "продвигаемых" публикаций от разных сообществ" с шокирующим контентом и агрессивными призывами.

Подобных публикаций, по уверениям Фадеева, насчитывается "уже свыше полутора миллиона". Если Facebook отказывается блокировать такие посты, то российским властям следует задуматься о блокировке самой соцсети — по крайней мере, до завершения конфликта на Украине, заявил спикер.

"Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации, — выразил мнение правозащитник. — Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции".

На прошлой неделе Роскомнадзор приступил к частичному ограничению доступа к Facebook из-за того, что соцсеть ограничила официальные аккаунты телеканала "Звезда", РИА "Новости", а также "Ленты.ру" и "Газеты.ру". В тот же день Генпрокуратура признала Facebook "причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации", о чем сообщила на своем сайте.

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