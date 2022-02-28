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Новости 21:11

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от соревнований

фото ЗакС политика ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах, сообщается в заявлении на сайте ФИФА 28 февраля. Запрет действует вплоть до дальнейших уведомлений.

"В соответствии с первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня совместно решили, что все российские команды, будь то национальные команды или клубы, должны быть отстранены от участия как в соревнованиях ФИФА, так и УЕФА до дальнейшего уведомления", — цитирует сообщение "Интерфакс".

Также президенты ФИФА и УЕФА выразили в совместном заявлении солидарность с пострадавшими на Украине и выразили надежду на скорейшее улучшение ситуации.

В частности, речь идет о стыковых матчах российской сборной по отбору на чемпионат мира. Матч с участием отечественной команды должен был состояться 24 марта в Москве, соперником должна была стать сборная Польши. Однако после начала "специальной военной операции" на Украине сборные Польши, Чехии и Швеции заявили об отказе выходить на поле с россиянами.

Фото: pixabay


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