МИД России усомнился в том, проведена ли денацификация в Германии

Российское Министерство иностранных дел в характерной стилистике отреагировало на информацию о поставках Германией оружия Украине, на территории которой ведутся боевые действия. Ведомство в своем заявлении обратилось к опыту Второй Мировой войны. Ассоциация, по всей видимости, навеяна тем, что нынешние боевые действия Кремля проводятся под знаком "демилитаризации и денацификации" Украины. Часть итогов 1940-х годов МИД поставил под сомнение.

"Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С.Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?", - гласит речь официального представителя министерства, Марии Захаровой, выложенная на сайте ведомства.

По мысли Захаровой, решение правительства ФРГ нельзя считать конструктивным, поскольку оружием могут завладеть различные опасные для человечества элементы.

Напомним, что российские войска действуют на территории Украины как минимум с 24 февраля, и эти действия Роскомнадзор запрещает называть войной или вторжением. С каждым днем россияне из-за проводимой Кремлем спецоперации узнают о новых международных санкциях.