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"Привет, девяностые": Ходорковский охарактеризовал новое положение дел в экономике

фото ЗакС политика "Привет, девяностые": Ходорковский охарактеризовал новое положение дел в экономике

Общественный и политический деятель Михаил Ходорковский, наблюдая реакцию западных стран на российское военное присутствие на Украине, представил свои соображения относительного настоящего и будущего российской экономики в условиях все новых и новых санкций. Он отметил, что в страну возвращается нестабильность 1990-х годов, которую он застал как бизнесмен и которой часто пугают соотечественников официальные лица и пропагандисты.

"Я думаю, что с сегодняшнего дня курс рубля начнёт своё свободное падение, а последствия этого мы все знаем — ежедневная смена ценников в магазинах, исчезновение импортных товаров, за счёт которых обеспечивается 50% российского внутреннего рынка", - написал политэмигрант на своей странице в Facebook.

Последовательная политика накопления денег в Фонде национального благосостояния и других фондах, по мнению Ходорковского, не оправдала себя: "все обнулилось в один день".

"Это был очень глупый шаг – что с этим золотом сегодня делать? Его никто не будет покупать. У российской власти на сегодняшний день нет золотовалютных резервов", - рассудил автор поста.

Напомним, что меньше чем за неделю после ввода российских войск на Украину против России успели ввести новые санкции ЕС, США и Великобритания. Впервые в истории международные санкции коснулись персонально президента Владимира Путина. Кроме того, Евросоюз закрыл воздушное пространство для рейсов российских авиакомпаний.


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