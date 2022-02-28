Пресс-секретаря Явлинского задержали из-за антивоенных значков

Московские полицейские задержали пресс-секретаря партии "Яблоко" Игоря Яковлева и его супругу. Инцидент произошел на их обратном пути из театра домой. Со слов Яковлева, являющегося также пресс-секретарем основателя партии Григория Явлинского, силовикам не понравилась антивоенная агитация на их значках. С семейной парой пока нет связи, сообщается в Telegram-канале "Яблока".

Отметим, что против ввода российских войск на Украину в центре Петербурга протестуют уже пятый вечер подряд. Петиция на Change.org против военных действий на Украине набрала уже более 1 млн подписей. Московские политики Илья Яшин и Марина Литвинович инициировали широкую гражданскую антивоенную кампанию, в частности, включающую в себя агитацию в соцсетях. Между тем, Роскомнадзор запрещает журналистам называть российскую спецоперацию на Украине войной.