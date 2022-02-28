Стивен Кинг поддержал протесты против спецоперации на Украине

Американский писатель Стивен Кинг выразил солидарность народу и правительству Украины, выступив против развернутой РФ военной спецоперации на территории этой страны.

"Я обычно не публикую фотографии себя, но сегодня — исключение", - гласит в переводе его запись в Twitter, сделанная под фотографией с украинской государственной символикой.

Напомним, спецоперация РФ, продолжающая быть причиной введения все новых и новых санкций, согласно официальной версии, преследует цель "демилитаризации и денацификации" Украины. Против таких целей и таких методов в Петербурге протестуют уже пятый вечер подряд.