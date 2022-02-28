ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 28 февраля, 23:38

Стивен Кинг поддержал протесты против спецоперации на Украине

фото ЗакС политика Стивен Кинг поддержал протесты против спецоперации на Украине

Американский писатель Стивен Кинг выразил солидарность народу и правительству Украины, выступив против развернутой РФ военной спецоперации на территории этой страны.

"Я обычно не публикую фотографии себя, но сегодня — исключение", - гласит в переводе его запись в Twitter, сделанная под фотографией с украинской государственной символикой.

Напомним, спецоперация РФ, продолжающая быть причиной введения все новых и новых санкций, согласно официальной версии, преследует цель "демилитаризации и денацификации" Украины. Против таких целей и таких методов в Петербурге протестуют уже пятый вечер подряд.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама