Пятый день антивоенных протестов: Задержания переместились к Петру I

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Петербуржцы 28 февраля снова вышли на улицы города, протестуя против военных действий на территории Украины. Акция получилась малочисленной. Правоохранительные органы действовали жестко: на Сенатской площади женщины во время задержаний падали у "Медного всадника", одну девушку тащили в автозак без сознания.

По оценке корреспондента ЗАКС.Ру, у "Медного всадника" вечером 28 февраля собрались около 150 человек. Несколько человек решили встать в сцепку на фоне Конституционного суда, чем практически сразу привлекли внимание правоохранительных органов, которые дежурили неподалеку. До этого полиция не вмешивалась. Никаких плакатов молодые люди не разворачивали, лозунгов не выкрикивали. Полицейский начал объявлять в громкоговоритель, что мероприятие не было согласованно с властями, и потребовал от собравшихся разойтись. В это время сотрудники ОМОН при полном обмундировании начали медленно обступать группу протестующих. Первые задержания оказались самыми грубыми: женщины падали на землю, некоторых полицейские волочили по земле.

Еще десяток протестующих правоохранители взяли в кольцо и начали медленно и методично доставлять в автозак, заблаговременно припаркованный на набережной. Когда места в небольшом автобусе закончились, ОМОН начал сажать митингующих в небольшой полицейский микроавтобус. Всего на Сенатской площади полицейские задержали около 30 человек.



























Также на Сенатской площади неизвестный разбил телефон журналисту издания "Бумага" Никите Пахареву. Издание пишет, что мужчина с закрытым лицом потребовал прекратить съемку и ударил по телефону журналиста. Как отмечает "Бумага", Пахарев в этот момент был в светоотражающем жилете "пресса". Наблюдавшие силовики предложили ему написать заявление в полицию.

Группа протестующих, которым все же удалось покинуть площадь самостоятельно, отправилась по центру города небольшим шествием. Рассредоточенной колонной шли приблизительно сто человек. Они двигались по Гороховой и завернули на набережную реки Мойки, скандируя "Мы за мир" и "Нет войне". Так они добрались до Мариинского дворца, где их никто не ждал. Дежурившие поблизости полицейские, казалось, даже не смотрели на группу молодых людей, молчаливо ожидая подкрепления.

У здания городского парламента участники акции стали решать, куда им отправиться дальше. Один из протестующих настаивал, что нужно оставаться у Заксобрания, полагая, что именно на этом месте их антивоенное заявление будет особенно заметно. С ним согласились не все. Активисты сошлись во мнении, что нужно голосовать. Предложение остаться у ЗакСа поддержали лишь трое. Впрочем, толпа все равно задержалась у Мариинского дворца. Куда именно им отправиться - решить у них не получалось.









К действиям их подтолкнул одинокий экипаж полиции, который остановился на парковке у парламента. Молодежь сразу же рванула на Вознесенский проспект, выбегая на проезжую часть. Убежать далеко не получилось. Их нагнало три автомобиля с мигалками, из которых выскочили сотрудники полиции.

Часть митингующих побежала дальше по проспекту, а некоторые попытались скрыться на улице Декабристов. Полиция кинулась за ними. Во время погони одна из убегавших упала и потеряла сознание. По словам очевидцев, она могла споткнуться и удариться головой о стену. Полицейские пытались ее силой поднять, хотя оказавшиеся рядом люди просили их не трогать ее и вызвать скорую. "Вызовем скорую", - сказал сотрудник МВД. Однако, дожидаться медиков на месте никто не стал. Трое полицейских взяли девушку под руки и за ноги и поволокли до автозака, в котором уже сидели несколько задержанных Больше на углу Вознесенского проспекта и улицы Декабристов никого из протестующих не осталось. Позже в пресс-службе ГУ МВД сообщили "Бумаге", что у девушки случился приступ эпилепсии. Ее передали врачам.





Другая группа протестующих собралась у Гостиного двора. Очевидцы рассказывают, что туда пришли более 100 человек. Полиция отводила в автобус всех, у кого замечали антивоенную символику. Среди задержанных оказались девушки, у которых на ладонях было написано "Нет войне", как писал Telegram-канал "Пьятница". К половине десятого у станции метро "Гостиный двор" были лишь силовики и журналисты. Рядом стоял автобус забитый протестующими. По наблюдению корреспондента ЗАКС.Ру, в салоне находились не менее 40 человек.

По оценке правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* 28 февраля в Петербурге задержали не менее 164 человек. Всего в России в этот день на митингах против военной спецоперации России на Украине в автозаки попали минимум 387 человек.

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Константин Леньков