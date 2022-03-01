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Новости 8:58

Прокурор суда в Гааге хочет расследовать боевые действия на Украине

фото ЗакС политика Прокурор суда в Гааге хочет расследовать боевые действия на Украине

Российское военное присутствие на Украине побудило прокурора Международного суда в Гааге Карима Хана расследовать историю непростых взаимоотношений двух соседних государств. Российско-украинское противостояние, по его предварительным соображениям, уходит корнями в 2013-2014 годы, когда был присоединен Крым и были образованы самопровозглашенные пророссийские ДНР и ЛНР в восточной части Украины. Об этом пишет "Русская служба Би-би-си", обратившая внимание на заявление, опубликованное на сайте суда в Гааге.

"Учитывая расширение конфликта в последние дни, в мои намерения входит включить в это расследование любые новые обвинения в военных преступлениях, подпадающих под юрисдикцию моего офиса, совершенных любой из сторон конфликта на территории Украины", - приводятся слова прокурора.

По предположению Хана, в ходе боевых действий на территории Украины могли быть допущены разного рода военные преступления и преступления против человечности.

Напомним, что обострение на Украине случилось нынешней зимой: в течение нескольких недель западные СМИ писали о концентрации российских войск на границе. После эвакуации мирного населения из Донбасса Россия 21 февраля признала ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала военную операцию на всей территории Украины под предлогом ее "демилитаризации и денацификации". Это повлекло за собой все новые и новые международные санкции, не прекращающиеся и по сей день.


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