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Новости 11:54

Чемпионат мира по волейболу перенесли из России

фото ЗакС политика Чемпионат мира по волейболу перенесли из России

Международная федерация волейбола (ФИВБ) во вторник, 1 марта, объявила о решении перенести место проведения чемпионата мира. Он должен был пройти в 10 российских городах в сентябре 2022 года.

"После военного вторжения России в Украину ФИВБ по-прежнему серьезно обеспокоена эскалацией ситуации и безопасностью народа Украины", - говорится в заявлении федерации.

Федерация волейбола России и оргкомитет "Волейбол-2022", в который входят и представители Петербурга, проинформировали о принятом решении. ФИВБ начал поиски другой принимающей страны. 

Петербург готовился принять матчи чемпионата мира на "Сибур-арене" и в Ледовом дворце. 

Напомним, Россия ведет боевые действия на территории Украины с 24 февраля. Министерство обороны и Роскомнадзор настаивают на том, что происходящее в соседней стране - не военное вторжение, а "специальная военная операция"

Фото: fivb.com


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