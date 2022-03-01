Арт-группа "Явь" посвятила новую работу "Страху" и "Надежде"

В Петербурге группа художников "Явь" представила новый стрит-арт "График "Надежды" и "Страха". Постер появился на информационном стенде на Звенигородской улице утром 1 марта.

Новая работа отсылает к иллюстрации советского и американского художника Ильи Кабакова "график психического самочувствия художников "из подполья", на которой одна линия характеризует страх, а вторая - "надежду на нормальную художественную жизнь". Его диаграмма заканчивается на 1983 годе. Петербургские художники решили продлить до 2022 года.

"Мы решили продолжить его работу и продлить график с 1983 по настоящее время. Примерно до 2015 года нас либо не было, либо мы были маленькие и не осознающие, поэтому мы обратились за помощью к арт-критику Павлу Герасименко. Павел прислал описание взлетов и падений своих кривых с 1983 по 2022. На его основе мы составили график, наше видение кривых с 2015 по 2022 полностью совпало с видением Павла, ввиду этого мы не стали вносить свои изменения в этот отрезок", - говорится в заявлении художников.

Напомним, одна из последних работ команды "Рвота", которая появилась на брандмауэре жилого дома в Московском районе города, просуществовала меньше суток. Художники изобразили человека в деловом костюме, которого рвет радугой.

Константин Леньков