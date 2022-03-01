Псковского мундепа-"яблочника" перестали преследовать из-за фотографии с Навальным

"Яблочнику" Николаю Кузьмину, представляющему партию в муниципалитете Завеличенской волости Псковского района, перестали вменять фотографию с оппозиционером Алексеем Навальным по "экстремистской" статье. Из-за того, что изображение датируется 2017 годом, суд закрыл дело: для судопроизводства вышли сроки давности, о чем сообщает пресс-служба "Яблока". С ходатайствами в защиту Кузьмина в суд обращались лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг и депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Примечательно, что на ставшей предметом разбирательства фотографии мундеп запечтатлен с Навальным на фоне символики предвыборной кампании последнего: Навальный намеревался баллотироваться в президенты и объездил в рамках агитационной кампании всю страну, но его не зарегистрировали. После того, как структуры политика минувшим летом признали экстремистскими и запретили в России, различные активисты все чаще попадают в фокус внимания правоохранителей из-за символики, ассоциирующейся с различными проектами Навального. Сам оппозиционер, находящийся в заключении, тоже признан в РФ экстремистом.