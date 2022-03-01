Хакеры, настроенные против спецоперации на Украине, взломали сайт и приложение аптеки "Озерки"

В первой половине дня 1 марта посетители сайта петербургской аптеки "Озерки" смогли увидеть необычный баннер, на котором содержался агитационный антивоенный текст. Через некоторое время сайт перестал открываться. Странности коснулись и мобильного приложения "Озерков", пользователи которого рассказали об антивоенных сообщениях, приходящих от него, передает "Фонтанка".

Накануне подобное действие было совершено по отношению к сайтам крупных российских СМИ: "Коммерсанта", "Фонтанки", ТАСС, "Известий", РБК. Текст на баннере, подписанный "неравнодушными журналистами" из группы Anonymous, содержал обращение к матерям действующих и потенциальных российских военнослужащих. Как и в случае с приложением "Озерков", хакерский текст выдавал сведения о боевых потерях в ходе спецоперации на Украине, начатой РФ 24 февраля.