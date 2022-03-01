Путин встретится с Бегловым в первый день весны

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым во вторник, 1 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент продолжает регулярную работу с регионами, тем более такой важный регион, как Питер. На повестке - обсуждение вопросов социально-экономического развития города", - заявил Песков.

Он отметил, что встреча планируется в середине дня и назвал Петербург городом "огромным, важным".

Ранее в петербургском отделении "Единой России" сообщили, что Беглов 1 марта ожидается на их региональной конференции.

Напомним, с начала 2022 года в Петербурге ходили слухи о грядущей отставке губернатора. Сам Беглов на это говорил, что "никуда не собирается".

Фото: Kremlin.ru