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Новости 13:44

Путин встретится с Бегловым в первый день весны

фото ЗакС политика Путин встретится с Бегловым в первый день весны

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым во вторник, 1 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент продолжает регулярную работу с регионами, тем более такой важный регион, как Питер. На повестке - обсуждение вопросов социально-экономического развития города", - заявил Песков. 

Он отметил, что встреча планируется в середине дня и назвал Петербург городом "огромным, важным".

Ранее в петербургском отделении "Единой России" сообщили, что Беглов 1 марта ожидается на их региональной конференции.

Напомним, с начала 2022 года в Петербурге ходили слухи о грядущей отставке губернатора. Сам Беглов на это говорил, что "никуда не собирается".

Фото: Kremlin.ru


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