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Новости 13:49

В ЗакС Петербурга внесли проект постановления о создании Молодежного парламента

фото ЗакС политика В ЗакС Петербурга внесли проект постановления о создании Молодежного парламента

Законодательное собрание Петербурга на заседании 2 марта рассмотрит проект постановления о создании Молодежного парламента (МП), сообщила пресс-служба ЗакСа. Со ссылкой на документ пресс-служба пишет, что организация будет работать на общественных началах в качестве совещательного и консультативного органа. 

В Молодежный парламент хотят включить 50 человек, сообщает пресс-служба. По ее информации, 18 человек будут направлять партии, а остальных наберут по конкурсу. Заниматься конкурсным отбором должна будет постоянная комиссия по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации, которая сейчас создается в ЗакСе. Вступить в МП смогут люди от 18 до 25 лет, уточняет пресс-служба. 

"Мы предполагаем наделить Молодежный парламент широкими полномочиями. Среди них будут организация проектной деятельности, проведение мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта, поддержки добровольчества, организации отдыха и досуга, военно-патриотического воспитания, проведение встреч, "круглых столов", форумов, конференций и фестивалей, поддержка молодых политиков, содействие их профессиональной подготовке, востребованности их творческого потенциала при разработке нормативных правовых актов", - приводит пресс-служба слова спикера ЗакСа Александра Бельского

Напомним, о создании Молодежного парламента в Петербурге говорили с 2001 года. Последний раз тему подняли в январе 2022 года. 

София Саттарова


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