Инициативы ходят по кругу

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Годами петербургские депутаты не могут решиться на принятие некоторых законопроектов. Инициативы о молодежном парламенте, защите граффити и многом другом периодически звучат в публичном пространстве, но все никак не реализуются. В День сурка ЗАКС.Ру решил вспомнить петербургские законодательные инициативы, которые предлагались несколько раз.

Путь молодежного парламента

На одном из недавних заседаний Законодательного собрания Петербурга 19 января спикер парламента Александр Бельский поделился с коллегами своим желанием создать Молодежный парламент. По его словам, новый орган должен обладать реальными полномочиями.

- Мы с вами много говорили о том, что у нас должен появиться молодежный парламент, поэтому я хотел бы, чтобы вы, коллеги, тоже включились в эти все вопросы и у нас появился не просто молодежный парламент как некая профанация, что он у нас есть. Они должны иметь определенные полномочия, в каких-то вопросах иметь право совещательного голоса, высказывать свою точку зрения, чтобы мы к ним прислушивались, - заявил Бельский.

О создании Молодежного парламента, действительно, уже много говорили, идею даже пытались реализовать. В начале 2001 года организацию "Молодежный парламент Санкт-Петербурга" зарегистрировал Андрей Анохин, который и стал ее руководителем. Позже Анохин ликвидировал свой "парламент" - в 2011 году, когда стал депутатом ЗакСа.

В 2001 году был зарегистрирован и другой молодежный парламент, на этот раз по Петербургу и Ленинградской области. Председателем был Сергей Шульга. Он ликвидировал организацию в 2009 году.

Сейчас в Петербурге юридически зарегистрированных молодежных парламентов нет, но есть "команда" с названием "Молодежный парламент". В группе "ВКонтакте" организации сообщается, что она создана "при поддержке Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга". Какого именно - не уточняется. Но, судя по фотографиям, помогает молодежи депутат-единоросс Денис Четырбок. Он в 2018 году создал молодежный парламент в Кировском районе, по территории которого и избрался в ЗакС.

Правда Законодательное собрание Петербурга прямого отношения ни к одной из перечисленных организаций не имеет. Городской парламент только в 2000 году серьезно задумывался о создании собственного молодежного крыла. Тогда законопроект внесли депутаты Игорь Риммер и Сергей Миронов. Согласно документам, парламентарии предложили дать молодежи "представительный орган совещательного характера". Создание нового органа депутаты аргументировали стимулированием "участия молодежи в осуществлении молодежной политики и ее привлечения к участию в политической жизни". Документ на заседании ЗакСа так и не рассмотрели, а позже и вовсе отозвали.

По информации СМИ, молодежный парламент предлагал создать руководитель "Поколения Z" Ринат Евстигнеев. Но депутаты ЗакСа его инициативу не поддержали.

Битва за стенограмму

Также 19 января Бельский заявил, что стоит начать публиковать стенограммы заседаний на сайте парламента. Он поручил проработку вопроса вице-спикеру ЗакСа Марине Шишкиной.

Эта идея - публикация стенограмм - тоже не нова. Еще в 2005 году депутат петербургского парламента Михаил Амосов обращал внимание на то, что стенограмма не публикуется в открытом доступе. Позже, в 2009 году, представитель "Справедливой России" Олег Нилов внес соответствующий законопроект. При рассмотрении в первом чтении большинство депутатов отказались принимать документ.

Публикацию стенограммы заседания несколько созывов продвигает фракция "Яблоко". Сначала в 2015 году эту мысль озвучил руководитель "яблочников" в парламенте Петербурга Григорий Явлинский.

В начале прошлого созыва, в ноябре 2016 года фракция "Яблока" (тогда Михаил Амосов и Борис Вишневский) внесли законопроект, который предлагал организовать поименное голосование по каждому вопросу и размещать в публичном доступе стенограммы. Проект закона даже вынесли на рассмотрение на заседании, но не одобрили.

Повторить попытку Вишневский решил уже в новом созыве. В октябре 2021 года он рассказал ЗАКС.Ру, что отправил в юридическое управление парламента проект закона о публикации стенограмм и видеозаписей заседаний.

Сложности творчества и отдыха

Еще одну из новых-старых инициатив озвучил депутат-единоросс Павел Крупник. Он заступился за граффити с портретом писателя Даниила Хармса на Маяковской улице и обмолвился, что можно бы и изменить законодательство для сохранения таких изображений. В январе 2022 года Крупник уже направил письмо в Минкульт с предложением принять единые правила размещения объектов уличного искусства в российских городах.

До этого идею согласования и сохранения граффити обсуждали неоднократно. В 2017 году с такой инициативой выступил тогда депутат ЗакСа от "Единой России" Александр Тетердинко. Он предложил согласовывать с ведомствами уже готовые граффити.

"В последнее время часто возникают конфликтные ситуации, связанные с закрашиванием на фасадах зданий (в том числе на брандмауэрах) различных граффити, выполненных без разработки и согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре. Между тем, зачастую такие граффити могут представлять художественную ценность, не нарушать, а, наоборот, органично дополнять архитектурный облик Петербурга", - сказал Тетердинко.

Законопроект, регламентирующий это, подготовил в конце 2018 года депутат Четырбок. Документ предлагает ввести возможность согласовывать изображения на фасадах зданий. Его активно обсуждали в парламенте, чаще всего высказывания были одобрительными. В первом чтении документ приняли в феврале 2019 года, срок на подачу поправок установлен - февраль 2020 года, пока о законопроекте не вспоминали.

В мае 2021 года о том, что стоит бы установить возможность согласовывать граффити, напомнил муниципальный депутат МО "Светлановское" Владимир Ерешкин. Он планировал внести документ в парламент, пока найти соответствующий законопроект ЗАКС.Ру не удалось.

До сих пор открытым остается вопрос о регулировании выступлений уличных артистов. Сначала вопрос подняли в комитете по культуре Петербурга. В октябре 2018 года СМИ писали, что ведомство подготовило законопроект, который предполагает подачу заявки для организации выступлений на улицах города.

Документ получил положительную рекомендацию от Минкульта и был направлен в Совет Федерации, сообщала "Фонтанка.ру". После этого о нем ничего не было слышно.

В марте 2020 года свой законопроект об уличных артистах подготовил депутат Четырбок. Документ предполагает создание специальных точек для выступления на "территориях организаций культуры". Все концерты надо согласовывать, проводить не больше шести часов, аппаратура обязана работать не выше 60 децибел, а коллектив обязан состоять не более чем из 10 человек, сказано в проекте закона.

Он вызвал большие споры среди депутатов и уличных артистов. Последние в основном выступали против законодательной инициативы. В парламенте даже организовали рабочую группу по регулированию вопроса, но вскоре все обсуждения сошли на нет. Документ приняли в первом чтении осенью 2020 года и, кажется, забыли про него на радость уличным артистам.

Не принятым до конца остался и законопроект об отказе штрафовать петербуржцев за шашлыки в зеленых зонах. Депутат ЗакСа от "Единой России" Алексей Цивилев неоднократно поднимал этот вопрос. Он предлагал создать в парках специальные места, где жители смогут на законных основаниях жарить шашлык.

В 2019 году Цивилева услышали коллеги по фракции и подготовили свой законопроект, который вводил правило установки специальных "площадок для отдыха" и разрешал устраивать там барбекю. Парламент принял закон в первом чтении и отложил его в сторону.

Летом 2021 года о любителей шашлыков вспомнил депутат-единоросс Алексей Макаров. Он предложил новый проект закона, по которому тоже должны быть созданы специальные площадки для барбекю.

Идею поддержал спикер ЗакСа прошлого созыва Вячеслав Макаров. По его словам, это спасет петербуржцев и их детей от задержаний:

- Если он в летние месяцы, в жару приходит, чтобы уединиться, там пожарить шашлыки или отдохнуть на природе, к нему сразу подходят и начинается вплоть до привлечения к административной ответственности. Не просто вплоть, а однозначно. Его забирают, детей забирают, взрослых рядом с ним забирают, хотя там нарушений-то особенно не было. Поэтому мы этим законом предлагаем упорядочить это, чтобы были оборудованные места.

Законопроект приняли за основу в первом чтении. Второе чтение пока так и не наступило.

Почти довели до конца

Закон о наказах избирателей в петербургский парламент вносили несколько раз. Впервые документ представили Законодательному собранию еще при губернаторстве Валентины Матвиенко в 2004 году. Законопроект подготовил тогда депутат ЗакСа от "Единой России" Игорь Михайлов, но позже отозвал его.

Через несколько дней аналогичный документ внесла уже группа депутатов. Они предложили коллегам ежегодно собирать наказы от избирателей и по их пожеланиям готовить поправки в бюджет. Не менее одного раза в год депутаты должны отчитываться перед избирателями об исполнении их наказов, сказано в проекте закона. Но его в первом чтении отклонили.

В конце 2004 года Михайлов снова внес свой проект закона о наказах и обращениях избирателей. Он до сих пор остается не рассмотренным.

Про наказы забыли вплоть до 2017 года, когда свой документ предложил депутат от "Единой России" и тогда руководитель комитета по законодательству парламента Денис Четырбок. По законопроекту, во время выборной кампании избиратели могут в письменном виде оформить наказ своему кандидату. Тот, став депутатом, должен собрать все вместе и поделиться с коллегами, следует из документа. Как работать с наказами и контролировать их исполнение, должен решить сам ЗакС.

В 2017 году проект закона Четырбока не приняли. Он был снова забыт - до 2021 года. Тогда Четырбок сначала отозвал старый документ, а потом фракция "Единой России" внесла новый - точно такой же. Прошлый не рассматривали, потому что было далеко до выборов, сообщил тогда Четырбок:

- Не дошло дело до этого проекта. Принимать раньше этот закон смысла, наверное, не было. Он ориентирован именно на работу кандидатов, на предвыборный период. А кандидаты у нас появятся только в июне этого года, когда начнется период их выдвижения.

Законопроект о наказах много обсуждали и под конец работы шестого созыва все же приняли. Но пока он не работает. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон в августе 2021 года еще до проведения выборов, но в парламенте уже в начале 2022 года ЗАКС.Ру заявили, что действие документа будет распространяться только на следующий созыв через пять лет.

"Учитывая поздний срок вступления в силу закона, соответствующая форма участия граждан в управлении делами государства в период избирательной кампании 2021 года не могла быть реализована в полной мере", - заявили в пресс-службе парламента.

София Саттарова