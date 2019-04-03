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10:55

Депутаты ЗакСа хотят легализовать шашлыки в парках Петербурга

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа хотят легализовать шашлыки в парках Петербурга

В зеленых зонах Петербурга могут появиться специальные территории для приготовления шашлыков и барбекю. Соответствующий законопроект в среду, 3 апреля, приняли в первом чтении депутаты петербургского ЗакСа.

Авторами инициативы в защиту шашлыков выступила группа депутатов из “Единой России” - Сергей Соловьев, Денис Четырбок и Мария Щербакова. Они предложили включить в закон “О благоустройстве в Санкт-Петербурге” понятие “площадка для отдыха”. На этих площадках, по словам единороссов, можно будет устанавливать мангалы и другие бытовые неэлектрические приборы для приготовления еды.

Представляя законопроект, Четырбок отметил, что такие площадки необходимо организовывать на окраинах зеленых зон.

В поддержку инициативы выступил также единоросс Михаил Барышников, отметивший, что в европейских странах площадки для отдыха в парках уже действуют.

- А в Сингапуре они еще и платные, - добавил депутат.

Против выступил лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев, назвавший законопроект недоработанным.

Он, в частности, удивился, что в закон о благоустройстве предлагается включить правила использования площадок для отдыха и предложил в таком случае прописать там и правила использования детских площадок.

Сергей Еремеев



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14:34   Жралко  
Лично я за это общественно-полезное предложение. Моя фирма сейчас налаживает производство переносных мангалов и уборных. Два в одном у вас за спиной! Если человек захотел отправить естественные надобности, например, покушать, он должен иметь возможность это сделать везде, а не только в парке или на газоне. Предлагаю иницииаторам заручиться поддержкой депутатов Госдумы Марченко, Дивинского и Милонова и спикера верхней палаты Валентины Матвиенко.

13:56    
Неразрывна связь шашлыков и алкоголя. Как "депутаты" решат вопрос о распитии спиртных напитков в общественном месте ? Мне лично видеть в парке официально разрешённые пьяные наглые морды, гадящие вокруг себя,  не хочется.

13:42    
Все, кто выдвинул или поддержал эту идиотскую инициативу - идиоты.

13:00   vladimirnekrasov   vladimirnekrasov1997050p0wy@mail.ru
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/nnblog

11:59    
Очередной бред бездельников: это будут площадки для свинства.
Невозможно в 5-миллионном городе устроить столько площадок для жратвы и пьянок, чтобы хватило на всех желающих, учитывая, что на одну компанию отдыхающих с шашлыком и костром приходится в 10 раз больше недовольных шумом, дымом, вонью хим.раствора, криками и объедками.
Одна-единственная компания шашлычников может отравить отдых сотни человек.
Все такие любители должны либо отправляться в заведения общепита, либо на частную территорию за забор, но никак не в места ОБЩЕГО пользования!

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