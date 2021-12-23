Депутат ЗакСа Крупник вступился за граффити с Хармсом

Руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник направил обращение к врио главы Центрального района Елене Федоровой с просьбой заключить мирное соглашение с ТСЖ по поводу портрета писателя Даниила Хармса на фасаде здания на улице Маяковского. Текст обращения парламентарий опубликовал 23 декабря на своей странице в Instagram.

"Считаю этот вопрос резонансным и важным как для общественности, так и для самой власти города. Спустя пять лет этот портрет стал не просто привычным для горожан изображением и притягательным объектом туристического внимания, но и олицетворением связи поколений через дань памяти известному советскому писателю и поэту, умершему в годы блокады", - написал Крупник.

Он попросил районную администрацию дать возможность жителям дома подготовить документы для сохранения работы, а также выделить полгода для подготовки изменений в законодательство, если они потребуется. В комментариях к публикации его поддержала депутат Заксобрания Наталия Астахова ("Единая Россия").

В разговоре с ЗАКС.Ру Крупник рассказал, что сразу после Нового года в Заксобрании будет сформирована рабочая группа по разработке регламента, который определит правила и места появления стрит-арта. Он отметил, что в группу войдут представители комитета по градостроительству и архитектуре, искусствоведы и другие деятели в этой сфере. Вице-губернатор Борис Пиотровский также выразил "глубокую заинтересованность" в работе группы, рассказал Крупник.

- Я буду биться за Хармса, потому что, на мой взгляд, надо объявить амнистию и пойти людям навстречу. Это большой общественный резонанс. За пять лет это стало культовым местом. Это пример правильного уличного искусства, - рассказал он.

Напомним, администрация Центрального района пытается через суд убрать изображение с фасада дома. Портрет Хармса появился на этом месте еще в 2016 году, но городские власти обратили на него внимание лишь в конце октября 2021 года. В защиту стрит-арта выступает также депутат Борис Вишневский, который просил губернатора Александра Беглова смягчить правила благоустройства.

Константин Леньков