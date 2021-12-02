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Новости 12:12

Из-за портрета Хармса Вишневский просит Беглова смягчить правила благоустройства

фото ЗакС политика Из-за портрета Хармса Вишневский просит Беглова смягчить правила благоустройства

Петербургский депутат Борис Вишневский призвал губернатора Александра Беглова к пересмотру действующей редакции правил благоустройства, а точнее, пересмотру эстетических регламентов, входящих в правила. Именно строгость существующих норм, указывает политик в своем письме, не позволяет обществу и властям договориться о судьбе портрета писателя Даниила Хармса на его доме. В результате, по выражению Вишневского, ситуация выглядит абсурдной: из публичных выступлений следует, что никто не против портрета на фасаде, а иски к коммунальщикам чиновниками все равно подаются. Полный запрет КГА на нанесение любых изображений на фасады домов, уверен "яблочник", необходимо отменять.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила таким образом, чтобы сделать возможным размещение на лицевых фасадах зданий тех изображений, которые будут согласованы с большинством собственников помещений и одобрены комиссией, которую можно образовать для этих целей при главном художнике Санкт-Петербурга". - говорится в официальном письме к Беглову.

Уничтожения граффити на доме 11 по улице Маяковского через суд добивается администрация Центрального района. Судьба изображения пока не решена. По выходным петербуржцы собираются возле дома Хармса и образуют символическую живую цепь.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Вишневский Борис Лазаревич 

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