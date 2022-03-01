Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 14:53

Мундеп МО "Московская застава" просит депутата Госдумы инициировать импичмент Путина

фото ЗакС политика Мундеп МО "Московская застава" просит депутата Госдумы инициировать импичмент Путина

Муниципальный депутат МО "Московская застава" Александр Будберг направил обращение депутату Государственной думы от Партии роста Оксане Дмитриевой обращение с просьбой инициировать импичмент и отрешение от должности президента России Владимира Путина. Об этом Будберг рассказал ЗАКС.Ру.

В обращении (есть в распоряжении издания) Будберг осуждает действия российских военных на территории Украины. По его мнению, президент соседней страны Владимир Зеленский нападать на Россию не собирался.

Мундеп напомнил о статье 353 Уголовного кодекса России об ответственности за подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны. Будберг считает, что Путин якобы может совершать "аморальные деяния". Для предотвращения этого стоит лишить президента неприкосновенности, заявил депутат. 

"На основании вышеизложенного, прошу внести на рассмотрение депутатов Государственной Думы Российской Федерации законодательную инициативу - об объявлении импичмента и отрешении от должности действующего Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича", - написал Будберг в обращении.

Он рассказал, что намерен отправить аналогичное письмо и другим депутатам Государственной думы. Пока удалось обратиться только к Дмитриевой из-за проблем с сайтом парламента и занятости Будберга, по его словам. 

Мундеп призвал своих коллег в муниципальных образованиях отправить депутатам Госдумы такие же письма. По его мнению, депутаты не от "Единой России" могут разделять его взгляд на ситуацию. 

Напомним, утром 24 февраля Россия начала на Украине "специальную военную операцию", как ее требуют называть российские власти. Официально озвученная причина - спасение ЛДНР и "денацификация" соседней страны. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Московская застава
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Будберг Александр Валентинович
Упоминаемые персоны
Будберг Александр Валентинович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама