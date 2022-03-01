Мундеп МО "Московская застава" просит депутата Госдумы инициировать импичмент Путина

Муниципальный депутат МО "Московская застава" Александр Будберг направил обращение депутату Государственной думы от Партии роста Оксане Дмитриевой обращение с просьбой инициировать импичмент и отрешение от должности президента России Владимира Путина. Об этом Будберг рассказал ЗАКС.Ру.

В обращении (есть в распоряжении издания) Будберг осуждает действия российских военных на территории Украины. По его мнению, президент соседней страны Владимир Зеленский нападать на Россию не собирался.

Мундеп напомнил о статье 353 Уголовного кодекса России об ответственности за подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны. Будберг считает, что Путин якобы может совершать "аморальные деяния". Для предотвращения этого стоит лишить президента неприкосновенности, заявил депутат.

"На основании вышеизложенного, прошу внести на рассмотрение депутатов Государственной Думы Российской Федерации законодательную инициативу - об объявлении импичмента и отрешении от должности действующего Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича", - написал Будберг в обращении.

Он рассказал, что намерен отправить аналогичное письмо и другим депутатам Государственной думы. Пока удалось обратиться только к Дмитриевой из-за проблем с сайтом парламента и занятости Будберга, по его словам.

Мундеп призвал своих коллег в муниципальных образованиях отправить депутатам Госдумы такие же письма. По его мнению, депутаты не от "Единой России" могут разделять его взгляд на ситуацию.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала на Украине "специальную военную операцию", как ее требуют называть российские власти. Официально озвученная причина - спасение ЛДНР и "денацификация" соседней страны.

София Саттарова