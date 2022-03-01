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Новости 15:12

Росавиация продлила закрытие аэропортов на юге

фото ЗакС политика Росавиация продлила закрытие аэропортов на юге

Ограничение на перелеты в 11 аэропортов юга России продлено до 8 марта, сообщили 1 марта в Росавиации. Ранее предполагалось, что запрет будет действовать до среды.

Запрет распространяется  на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Прочие российские аэропорты работают в штатном режиме.

"Зона для полетов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений", — приводит ТАСС извещение аэропорта Краснодара.

Ранее в Ростуризме заявили о 150 тысячах туристов, застрявших на юге России. Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об аналогичном количестве  соотечественников за рубежом. Из них более 27 тысяч человек приходится на Европу, США и другие страны, из которых "сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию".

Фото: pixabay


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