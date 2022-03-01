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Новости 15:33

Мишустин заявил о планах сделать импортозамещение основой экономики

фото ЗакС политика Мишустин заявил о планах сделать импортозамещение основой экономики

Основой российской экономики должно стать импортозамещение, объявил 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин. Государственный деятель пообещал дополнительные меры поддержки предпринимателей, создающих альтернативные зарубежным товары и услуги.

"Импортозамещение должно стать основным направлением деятельности. И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки", — цитирует Мишустина РИА "Новости".

Кроме того, глава кабинета министров предположил, что санкционное давление на Россию "в конце концов" спадет, благодаря чему оставшиеся в стране компании только выиграют. Одновременно Мишустин сообщил о планах ввести временный запрет иностранному капиталу на выход из российских активов. Как уточнил чиновник, последняя мера предпринимается с целью "дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения".

Начиная с утра 24 февраля на Украине разворачивается так называемая "специальная военная операция". В ответ на действия российских властей зарубежные страны вводят пакеты санкций против Москвы и отечественных элит, включая Владимира Путина.


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