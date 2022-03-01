Украинские дипломаты в среду покинут Петербург

Сотрудники генконсульства Украины в Петербурге намерены уехать из России 2 марта, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя российского МИД в Петербурге Владимира Запевалова.

"Они завтра уезжают по распоряжению министерства иностранных дел Украины — их эвакуируют", — сказал Запевалов. О каком количестве сотрудников консульства идет речь, он не уточнил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией 24 февраля. Это произошло в ответ на начало "специальной военной операции", как называют происходящее в соседней стране российские власти.

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