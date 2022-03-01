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Новости 16:59

Торговые сети ограничат наценку на социально значимые товары

фото ЗакС политика Торговые сети ограничат наценку на социально значимые товары

"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" удержат наценку на социально значимые товары на уровне 5%, сообщили 1 марта в Федеральной антимонопольной службе. Речь идет о молочной продукции, хлебобулочных изделиях, сахаре и овощах из "борщевого набора".

"Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве", — уведомили в ФАС.

Антимонопольщики указали, что "О'Кей" и "Магнит" ограничивают наценку с 1 марта, а гипермаркеты "Ашан" и "Атак" присоединятся к ним с 3 марта. По сообщению ведомства, подобная мера является сугубо добровольной со стороны ретейлеров.

Ранее стало известно о желании правительства сдерживать рост тарифов на перевозку социально значимых товаров.

Фото: pixabay


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