"Коммерсантъ": Правительство собралось сдерживать расценки на перевозку социально значимых продуктов

Власти России могут обратиться к транспортным компаниям с просьбой не повышать тарифы на перевозку социально значимых товаров, пишет "Коммерсантъ". По данным издания, такое предложение прозвучало 8 февраля на совещании в Минтрансе.

В самом ведомстве никаких комментариев на этот счет не предоставили. Тем не менее, в Минсельхозе подтвердили изданию факт разработки Минтрансом мер стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов. В свою очередь, в Минпромторге указали, что в 2021 году стоимость автоперевозок товаров в России выросла примерно на 30 %.

Сдерживание стоимости перевозок связано с общей политикой правительства по усилению контроля за ценами на важнейшие продукты, утверждает источник издания. Ранее чиновники выступили за ограничение наценки на подобные товары до 5 %.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что тарифы формируются на конкурентной основе. В то же время в ФАС выступают за соблюдение принципа "ответственного ценообразования" всеми участниками товаропроводящей цепочки.

В "Руспродсоюзе" сообщили, что доля логистики в стоимости растительных товаров в среднем составляет 13 %, но в продукции некоторых крупных холдингов может достигать 20 %. Однако в ситуации роста издержек снизить цены на грузоперевозки бизнес попросту не сможет. В свою очередь, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин назвал сдерживание цен административными методами неработающим инструментом.

Напомним, по итогам 2021 года наиболее подорожавшим продуктом признали гречку — она прибавила в стоимости 24 %, согласно данным компании "Эвотор". Также заметный рост продемонстрировали сосиски (на 22 %) и пельмени (на 21 %).

Фото: pixabay