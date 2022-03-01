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Новости 18:40

Вместо Вячеслава Макарова в политсовет петербургской "Единой России" вошла его дочь

фото ЗакС политика Вместо Вячеслава Макарова в политсовет петербургской "Единой России" вошла его дочь

Бывший руководитель отделения "Единой России" в Петербурге, депутат Госдумы Вячеслав Макаров не вошел в новый состав политического совета реготделения. Политсовет утвердили на конференции во вторник, 1 марта.

Место в составе руководящего органа заняла дочь думского депутата, член фракции "Единая Россия" в ЗакСе Марина Макарова. Однако в президиум политсовета она не вошла.

Бывший спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров являлся главой петербургского отделения "Единой России" с 2012 по 2021 год. На прошлых выборах он избрался в Государственную думу, затем стало известно, что на его место в реготделении партии предложена кандидатура Сергея Боярского. Сам Макаров заявлял, что покидает пост главы петербургской "Единой России" добровольно в связи с занятостью в Москве. 

Дочь экс-спикера ЗакСа в бюллетене на выборах 2021 года значилась как Марина Лыбанева. После победы и избрания в городской парламент она вернула свою девичью фамилию и стала Мариной Макаровой. До сентября 2021 года она являлась заместителем главы Петроградского района. 

Сергей Еремеев


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Упоминаемые персоны
Макаров Вячеслав Серафимович 
Макарова (Лыбанева) Марина Вячеславовна

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