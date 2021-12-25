Прощальная честность Макарова

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Петербурге 24 декабря прошла региональная конференция "Единой России". На ней депутата Государственной думы Сергея Боярского утвердили полноправным секретарем отделения. А бывший руководитель петербургских единороссов Вячеслав Макаров выступил с пламенной речью о предательстве в рядах партии.

Сам ушел

Вячеслав Макаров уходил из Петербурга долго и сложно. Последнюю формальную нить, которая связывала его с руководством города, оборвали на конференции реготдления "Единой России". Делегатам предложили проголосовать за досрочное прекращение полномочий Макарова как секретаря отделения - единороссы повиновались.

Макаров по итогам голосования в сентябре стал депутатом Государственной Думы. В петербургское Законодательное собрание он даже не выдвигался. Документы на партийные праймериз по выборам в Госдуму Макаров пришел в сопровождении секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. Позже, уже без федеральной "поддержки", экс-спикер подал бумаги и на праймериз в городской парламент, но в последний день снял свою кандидатуру.

После перехода в Госдуму у Макарова оставалось руководство реготделением единороссов, но и оно утеряно. Сам полковник в отставке заявил на конференции, что уходит добровольно:

- Да разве дал Турчак меня снять? Он меня вознес уже на такую высоту… Вы должны это понимать, потому что каждый день я ощущаю его помощь и поддержку. Я просто понимал, я вам искренне признаюсь, дорогие мои молодые коллеги, я не могу в силу собственной работы… Ну что мне передают поездом документы на подпись? Ну что я появляюсь раз в месяц?

Уроки полковника

Напоследок Макарову дали слово для подведения итогов прошедшей выборной кампании. Ее депутат начал за здравие. Он заявил, что кампания была непростая, но большинство голосов "абсолютно справедливо" получили единороссы. Партия всегда работала на благо людей и никогда не делала "холостых выстрелов в воздух", сказал Макаров. Депутат добавил, что всегда чувствовал поддержку своих однопартийцев, но есть несколько "но".

- Я сказал на президиуме: "Это будет честный анализ итогов этих выборов". Для чего? Для того, чтобы извлекли уроки и никогда не повторяли ошибок, не повторяли того, что было в эту избирательную кампанию, - заявил Макаров.

Он напомнил, что всегда в своих выступлениях говорил о войсковом товариществе и необходимости беречь единение партии. Но в ходе избирательной кампании некоторые единороссы выступили против своих коллег, сказал Макаров.

- Предавать нельзя. И когда мы в ходе избирательной кампании столкнулись с тем, что некоторые наши коллеги работали против наших же кандидатов. Коллеги, это ни в какие рамки не лезет. Мы должны извлечь этот урок. Это была громаднейшая моя ошибка, что я доверил нынешнему депутату Госдумы [Александру] Тетердинко пост своего заместителя, руководителя фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Когда все помощники работают против нашего кандидата, который прошел праймериз, который активно работал…, - произнес депутат.

Тетердинко ранее вместе с Макаровым был в составе Законодательного собрания Петербурга, а осенью избрался в Госдуму. Он признался в разговоре с ЗАКС.Ру, что не совсем понял, что имел в виду экс-секретарь реготделения. Тетердинко заявил, что все еще хорошо к нему относится:

- У меня с ним ничего не происходило. Я по-прежнему к Вячеславу Серафимовичу отношусь с большим уважением и большой теплотой. Я понимаю, что много эмоций в связи с тем, что происходят изменения в руководящем составе регионального отделения. Все остальное - это уже к Вячеслав Серафимовичу.

Ругал Макаров не только своих действующих коллег, но и пожурил новый состав ЗакСа. Депутат остался недоволен дележкой кабинетов, которую устроил седьмой созыв сразу после избрания, и их голосованием за включение парка "Малиновка" в список зеленых насаждений общего пользования. Последнее запрещает что-либо строить в парке, а Русская православная церковь много лет мечтала создать там храм - за него ратовал и Макаров.

Большой упор федеральный парламентарий сделал на бывших депутатах ЗакСа, которым не достались другие мандаты. Он заявил, что предупреждал: их надо поддержать, иначе места уйдут абсолютно оппозиционным кандидатам. Не попавших в парламент, Макаров, по его словам, спасал своими силами: пристроил к себе в Госдуму. Теперь в федеральном парламенте все улыбаются и здороваются, похвастался полковник в отставке.

Ряд бывших депутатов, не прошедших в новый созыв, устроились на работу в аппарат ЗакСа. Нынешний спикер парламента Александр Бельский сообщил ЗАКС.Ру, что трудоустройство произошло до его прихода на должность. Хотя и там не все гладко у экс-депутатов, судя по выступлению Макарова. Он сообщил, что бывшему парламентарию Галине Назаровой за месяц заплатили 3 тысячи рублей.

- Разбирайтесь, - потребовал Макаров, почему-то обращаясь к вице-губернатору по внутренней политике Максиму Мейксину.

В исполнительном комитете, политсовете и других органах реготделения партии в Петербурге все еще состоят некоторые бывшие депутаты. Новый секретарь отделения, депутат Госдумы Сергей Боярский пообещал, что чисток в рядах партии не будет.

- Я считаю, что каждый человек имеет право и на ошибку, и на то, чтобы быть понятым, и на то, чтобы продолжать работать в том направлении, в котором он более эффективен. Поэтому никаких зачисток, никаких охот на ведьм не будет. Это точно совершенно говорю, - сказал депутат.

По его мнению, все стороны внутрипартийного конфликта стали жертвами обстоятельств. Они оказались между молотом и наковальней, считает Боярский.

А вот Турчак отметил, что некоторые органы надо "пересобрать" к выборам в 2024 году. Тогда петербуржцы должны будут выбирать президента России, губернатора города и муниципальных депутатов.

- Для достижения результата на этих выборах мы должны сформировать эффективную партийную организацию. Пересобрать, там, где это необходимо, наши местные отделения, особое внимание уделить нашим первичным [органам], провести ревизию средств, - заявил Турчак.

Он добавил, что начинать заниматься этим надо уже в ближайшее время.

Дорогу молодым

Выбор Боярского на пост секретаря реготделения сюрпризом не стал. В начале декабря 2021 года он стал врио секретаря, тогда же депутат заявил ЗАКС.Ру о желании занять эту должность на постоянной основе.

Перед и после избрания Боярского на должность выступающие со сцены нахваливали его. Турчак заявил, что во многом благодаря работе депутата удалось увеличить число сторонников и добиться хороших результатов на выборах. Боярский, по мнению секретаря генсовета партии, обладает целым рядом положительных характеристик:

- Сергей Михайлович зарекомендовал себя как хороший организатор, профессионал, порядочный, честный, ответственный человек.

Удачи своему преемнику пожелал и Макаров. Он отметил, что у партии в Петербурге будет "красивое лицо" не только по внешним, но и по внутренним данным.

- Это не просто правильный человек. Это человек, который, действительно, несет в себе удачу, счастье, если хотите, - сказал Макаров.

Соперником Боярского по выборам главы отделения стал депутат ЗакСа Михаил Барышников, которого выдвинул Павел Рыбчак. Сам парламентарий, выйдя на сцену, призвал голосовать за своего конкурента. Потом свою речь Барышников продолжил и много шутил, рассказывал смешные истории из жизни. Этим депутат разрядил обстановку, отмечали участники конференции во время перерыва.

- Хоть посмеялся, - сказал коллегам депутат ЗакСа Всеволод Беликов.

За Барышникова голоса отдали 15 делегатов. Боярский набрал в разы больше голосов - 158. Новый секретарь заявил журналистам, что теперь будет много времени проводить в Петербурге: в Москву - только на пленарные заседания Госдумы.

Боярский произносить большую речь не стал. По его словам, все рабочие вопросы можно решить позже, а сейчас - вечер пятницы и время отдыха. Он только поблагодарил коллег за доверие и сказал еще несколько слов о семьях и врачах.

Нового секретаря петербургские единороссы включили в политический совет своего отделения. Вместе с Боярским места там получили новый спикер ЗакСа Александр Бельский, депутат городского парламента Антон Рудаков и вице-губернатор по культуре и спорту Борис Пиотровский. Последний получил партийный билет за несколько минут до вхождения в политсовет. Документ Пиотровскому на сцене вручал Турчак.





















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников