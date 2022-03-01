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Новости 19:15

Боярского переизбрали на должность секретаря "Единой России" в Петербурге

фото ЗакС политика Боярского переизбрали на должность секретаря "Единой России" в Петербурге

Депутат Госдумы Сергей Боярский останется лидером петербургских единороссов. Его переизбрали на должность секретаря реготделения партии на конференции 1 марта.

Переизбрание носило формальный характер. Боярского необходимо было заново утвердить в должности, в которой он проработал всего два месяца, после обновления состава руководства районных отделений "Единой России".

- Я думаю, что мы все убедились, что это достойная кандидатура, - отметил лидер фракции единороссов в ЗакСе Павел Крупник.

Альтернативным кандидатом вторую конференцию подряд стал депутат ЗакСа Михаил Барышников. Его выдвинул коллега по фракции Денис Четырбок.

- Это человек, который любит футбол, который любит жизнь, - отрекомендовал Четырбок.

За Барышникова проголосовали 12 делегатов, за Боярского — 148.

Напомним, кандидатура Сергея Боярского на пост главы петербургского отделения партии была предложена секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в начале декабря. В конце 2021 года решение утвердили на региональной конференции. До этого почти 10 лет отделением руководил бывший спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров

Сергей Еремеев


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