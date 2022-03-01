Зеленский заявил о необходимости прекращения огня для переговоров

Прежде чем садиться за стол переговоров, следует прекратить огонь, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский. Он также выразил надежду, что боевые действия не продлятся долго.

"Сначала необходимо полное прекращение огня, чтобы сесть за стол переговоров", — заявил украинский лидер в интервью агентству Reuters. Также он передал слова президента США Джо Байдена о том, что время для закрытия воздушного пространства над Украиной еще не пришло.

Кроме того, в интервью прозвучали слова Зеленского о необходимости гарантий безопасности для Украины в случае, если НАТО откажется принимать страну в альянс.

Ранее в Белоруссии состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и Белоруссии. Стороны договорились о продолжении встреч, следующая должна состояться вблизи польско-белорусской границы.