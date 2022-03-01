Президиум регионального политсовета ЕР обновился на две трети

На региональной конференции "Единой России" в Петербурге был избран новый президиум политсовета. Из предыдущего состава в нем остались только пять человек: гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, ректор СПбГУ Николай Кропачев, глава фракции "Единой России" в ЗакСе Павел Крупник, депутат Госдумы Александр Тетердинко и депутат ЗакСа Денис Четырбок.

В президиум вошли также депутаты Заксобрания Наталия Астахова, Валерий Гарнец и Елена Киселева, спикер городского парламента Александр Бельский, депутаты Госдумы Михаил Романов, Александр Тетердинко и Виталий Милонов, замглавы Центрального района Елена Трофимова, врио главы Выборгского района Виктор Полунин, сенатор Андрей Кутепов, вице-губернатор Борис Пиотровский и лидер МГЕР Александр Маликов.

Покинули руководящий орган петербургской "Единой России", в частности, близкие к бывшему спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову Анатолий Дроздов, Владимир Носов, Михаил Субботин, Никита Титенко, Сергей Соловьев.

Ранее сообщалось, что в состав политсовета вошла дочь Вячеслава Макарова, депутат ЗакСа Марина Макарова.