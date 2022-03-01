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Новости 20:09

Омбудсмен Петербурга не получила оперативных ответов от МВД по жалобам задержанных на антивоенных акциях

фото ЗакС политика Омбудсмен Петербурга не получила оперативных ответов от МВД по жалобам задержанных на антивоенных акциях

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой сообщили ЗАКС.Ру, что за время антивоенных акций получено 9 жалоб на действия полицейских: за 24 февраля — 4, за 27 февраля — 5. В основном они касаются недопуска адвокатов в отделы полиции, одно из обращений поступило из-за якобы отобранного телефона в 13-м отделе полиции, рассказали в пресс-службе. Там же отметили, что оперативных ответов на запросы омбудсмена из ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пока не поступило. Также свой мониторинг по акции 24 февраля прислал проект "ОВД-Инфо"*, рассказали в аппарате Агапитовой. 

Агапитова связывалась с полицейскими для выяснения ситуации с девушкой, которая во время задержания на акции 28 февраля потеряла сознание, сообщили в пресс-службе. По данным аппарата омбудсмена, руководство правоохранительных органов заявило, что девушку донесли до автобуса и сразу вызвали скорую помощь.

Агапитова пока не ответила на вопрос ЗАКС.Ру, откуда она черпает информацию о происходящем на протестных мероприятиях. Также издание поинтересовалось, были ли замечены омбудсменом случаи неправомерного применения силы и спецсредств к задержанным на акциях 25–28 февраля.

Ранее в аппарате уполномоченной рассказали, что наблюдатели на акции выйти не могут из-за состояния здоровья. На сайте омбудсмена 25 февраля сообщалось, что ей неизвестно о "случаях неправомерного применения к задержанным силы и спецсредств".

Напомним, с 24 февраля в Петербурге, как и других российских городах, проходят акции против действий России на Украине. Российские войска ведут в соседней стране так называемую "специальную военную операцию". На последней акции, 28 февраля, в Петербурге задержали не менее 162 человек. 

 

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций иностранных агентов

 

София Саттарова


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