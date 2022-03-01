Омбудсмен Петербурга не получила оперативных ответов от МВД по жалобам задержанных на антивоенных акциях

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой сообщили ЗАКС.Ру, что за время антивоенных акций получено 9 жалоб на действия полицейских: за 24 февраля — 4, за 27 февраля — 5. В основном они касаются недопуска адвокатов в отделы полиции, одно из обращений поступило из-за якобы отобранного телефона в 13-м отделе полиции, рассказали в пресс-службе. Там же отметили, что оперативных ответов на запросы омбудсмена из ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пока не поступило. Также свой мониторинг по акции 24 февраля прислал проект "ОВД-Инфо"*, рассказали в аппарате Агапитовой.

Агапитова связывалась с полицейскими для выяснения ситуации с девушкой, которая во время задержания на акции 28 февраля потеряла сознание, сообщили в пресс-службе. По данным аппарата омбудсмена, руководство правоохранительных органов заявило, что девушку донесли до автобуса и сразу вызвали скорую помощь.

Агапитова пока не ответила на вопрос ЗАКС.Ру, откуда она черпает информацию о происходящем на протестных мероприятиях. Также издание поинтересовалось, были ли замечены омбудсменом случаи неправомерного применения силы и спецсредств к задержанным на акциях 25–28 февраля.

Ранее в аппарате уполномоченной рассказали, что наблюдатели на акции выйти не могут из-за состояния здоровья. На сайте омбудсмена 25 февраля сообщалось, что ей неизвестно о "случаях неправомерного применения к задержанным силы и спецсредств".

Напомним, с 24 февраля в Петербурге, как и других российских городах, проходят акции против действий России на Украине. Российские войска ведут в соседней стране так называемую "специальную военную операцию". На последней акции, 28 февраля, в Петербурге задержали не менее 162 человек.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций иностранных агентов

София Саттарова