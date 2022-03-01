Петербургские единороссы собрались оказывать горожанам психологическую помощь

В петербургском отделении "Единой России" намерены открыть на базе волонтерского центра службу психологической помощи. О таких планах поведал 1 марта секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Сергей Боярский, выступая на городской конференции.

В своей речи Боярский сообщил о разворачивающейся против страны и лично президента Владимира Путина информационной кампании. Он отметил, что существуют люди, которые "эмоционально боятся и не понимают происходящего", и задача единороссов заключается в том, чтобы "всех успокаивать, разъяснять".

"Мы все — одна команда. Мы все за мир, переживаем за наших солдат и мирных людей. В связи с этим нами принято решение об организации на базе волонтерского центра партии службы психологической помощи тем, кто в ней нуждается. Она заработает в скором времени", — сообщил Боярский.

Также в своем выступлении секретарь реготделения выразил признательность российским солдатам и офицерам, которые "принимают участие в специальной операции по зачистке братской украинской земли от нацистской нечисти". Также он поблагодарил Путина "за принятие такого трудного, тяжёлого, но необходимого решения".

Ранее стало известно о переизбрании Боярского на должность секретаря регионального отделения "Единой России".